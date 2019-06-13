2019-06-13T10:57:43+03:00
Общество

В Самаре на улице Ново-Садовой к 2023 году построят двухуровневую развязку

Новый транспортный объект появится в рамках реконструкции магистрали
Анастасия ФИЛАТОВА
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Развязку построят на пересечении с улицей Советской АрмииРазвязку построят на пересечении с улицей Советской АрмииФото: Яндекс.Карты
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В Самарской области в ближайшие несколько лет реконструируют три участка региональных дорог, которые сейчас работают в режиме перегрузки. Речь идет о трассах «Тольятти — Ягодное» и «СамараПугачевЭнгельсВолгоград», а также об улице Ново-Садовой в Самаре. Обновить дороги должны в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» с 2019 по 2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Первым объектом, где стартуют работы, станет трасса «Тольятти — Ягодное». Реконструкция запланирована на 2019-2021 годы. Проект предусматривает расширение проезжей части до 4-х полос и строительство двух развязок на въездах на территорию особой экономической зоны Тольятти и путепровода для проезда сельхозтехники. Общая стоимость работ составит 2,6 млрд рублей.

После этого начнется реконструкция участка улицы Ново-Садовой. В 2021-2023 годах там построят двухуровневую развязку на пересечении с улицами Советской Армии и XXII Партсъезда. Сейчас специалисты завершают разработку соответствующей проектной документации.

В 2022-2024 годах запланирована реконструкция участков трассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» от поселка Журавли до дороги «Самара — Волгоград» — Чапаевск-1. В рамках ремонта трассу расширят до 4-х полос, а также построят там транспортную развязку на пересечении с трассой «Самара — Волгоград — Красноармейское – Пестравка», путепровод через железную дорогу, обустроят остановочные карманы, переходно-скоростные полосы, а также сделают тротуары и освещение в Нагорном. Стоимость работ составит более 5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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