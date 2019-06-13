В Самаре у площади Революции на дороге умер мужчина
Причина смерти мужчины сейчас устанавливается
Фото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Утром в четверг, 13 июня, в историческом центре Самары произошло ЧП. Там в районе площади Революции прямо на дороге умер мужчина.
- В этом месте не было ДТП. По предварительным данным, мужчине стало плохо с сердцем. Сейчас проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Тело мужчины лежало пешеходном переходе. Видимо, ему стало плохо, когда он переходил дорогу. На месте происшествия работали полицейские. Сейчас подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU