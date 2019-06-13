В Самаре при тушении пожара на Заводском шоссе нашли погибшего мужчину
Огонь охватил помещение с типографической продукцией
Пожарные быстро потушили пламя, но ЧП не обошлось без жертвФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утром в четверг, 13 июня, на Заводском шоссе в Самаре произошел пожар. Там в здании № 14а загорелась типографическая продукция.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 10:25. На место происшествия выезжали 27 человек и 8 единиц техники. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Потушить пламя пожарным удалось в 10:44. К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. В ходе аварийно-спасательных работ в здании было найдено тело погибшего мужчины. В настоящее время причины пожара и гибели человека устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU