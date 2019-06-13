В Самаре 15 июня перекроют дороги и пустят автобусы к кладбищам

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-13T13:13:39+03:00

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В эту субботу, 15 июня, будет отмечаться религиозный православный праздник Троицкая родительская суббота. Многие жители Самары отправятся в этот день на кладбища для поминовения усопших. В связи с этим в городе запустят специальные автобусы и перекроют несколько дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Так, 15 июня до кладбищ будут курсировать следующие автобусные маршруты:

- 4к «Поселок Управленческий – кладбище «Лесное»;

- 27к «Площадь им. Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;

- 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;

- 36ю «кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»;

- 63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;

- 67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»;

- 77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;

129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное».

Первые рейсы намечены на 7:00, последние — на 15:00. Также в 15:30 будут сделаны контрольные рейсы от всех городских кладбищ. В этих автобусах будут приниматься все виды транспортных карт.

Отметим, что из-за массовых перевозок на кладбища в Самаре усилят работу трамваев, троллейбусов и автобусов, которые курсируют до автостанции «Аврора», Хлебной площади, проспекта Металлургов и площади имени Кирова.

Добавим, что на Троицкую родительскую субботу в Самаре также перекроют движение по нескольким дорогам. С 7:00 до 16:00 нельзя будет ездить по улице Авроры от Аэродромной до Партизанской; по улице Аэродромной от Тушинской до Энтузиастов; по улице Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской; по улице Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

ИСТОЧНИК KP.RU