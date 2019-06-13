В Тольятти 20 школ уличили в нарушении порядка информирования участников ЕГЭ

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-13T13:29:06+03:00

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В Тольятти руководителей 20 школ в Автозаводском районе уличили в нарушении порядка информирования участников ЕГЭ. Об этом стало известно в ходе проведения прокурорской проверки.

- Нарушения были выявлены при мониторинге сайтов образовательных учреждений. Руководителям всех 20 школ были внесены представления об устранении нарушений закона, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Прокуратура Автозаводского района взяла на контроль данную ситуацию и теперь следит а тем, чтобы школы устранили выявленные нарушения. Для этого им нужно добавить на свои сайты полную и актуальную информацию о проведении ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU