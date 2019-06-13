2019-06-13T15:58:45+03:00
Общество

"Неземная красота": в Самаре в Ботаническом саду зацвели растения-космонавты

Все эти цветы побывали в космосе и теперь биологи наблюдают за особенностями их развития
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре зацвели космические цветыВ Самаре зацвели космические цветы
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В самарском ботаническом саду зацвели растения, которые вернулись из космоса. Целая аллея "космических цветов" появилась здесь в 2013 году, когда домой на землю вернулась партия семян, которую отправляли в неземные дали на аппарате "Бион-М". Тогда на орбите побывали семена 19 видов редких растений.

- Сейчас биологи внимательно наблюдают за состоянием и особенностями развития побывавших в космосе растений. А также проводят ряд экспериментов с редкими растениями, - отмечают в пресс-службе Самарского университета.

Период цветения начался на этой неделе. Кстати, в аллее есть и цветы-космонавты, и их потомки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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