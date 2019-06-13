2019-06-13T16:18:33+03:00
Общество

Гулял и пел песни: в Самаре мужчина устроил променад в костюме Адама по Металлургу

По словам очевидцев, мужчина сопровождал свою прогулку распеванием песен
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Подслушано СамараФото: Подслушано СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

В четверг, 13 июня, жители Кировского района Самары стали свидетелями необычной картины. Сегодня там в районе Металлурга разгуливал абсолютно голый мужчина.

- Увидел этого парня в костюме Адама на Металлурге. Он гулял там, никого не стесняясь, и пел песни, - рассказал в соцсетях свидетель голого променада.

По словам горожан, раздетого мужчину сегодня видели еще и на улице Победы. Тот же самый ли это «гуляка» или уже кто-то другой, определить сложно. Как рассказали местные жители, этот мужчина сначала обретался во дворе дома № 135 по улице Победы, а потом двинулся в сторону банка. Горожане шутят, что мужчина лишился всей одежды и даже исподнего, наконец-то полностью выплатив кредит или ипотеку. Кто-то предполагает, что он находился в состоянии опьянения.

Голый мужчина прогуливался сегодня во дворах на улице Победы / Фото: ДТП 163 Самара Фото: vk.com

Голый мужчина прогуливался сегодня во дворах на улице Победы / Фото: ДТП 163 СамараФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области с 15 мая утонули уже девять человек
"Неземная красота": в Самаре в Ботаническом саду зацвели растения-космонавты
В Сызрани мусорный оператор «переселил» мужчину в особняк и насчитал 9 тысяч рублей за мусор
AKOM.MARKET. «АКОМ» запустил свой интернет-магазин
Лекарства на полу и отсутствие уборки: в Тольятти аптека работала в условиях антисанитарии
Восточные танцы и мастер-классы для художников: в "Крутых Ключах" отметили праздник двора
Сборная Куйбышевского НПЗ вернулась с медалями
В Самарской области прогнозируют ночные заморозки до -2 градусов
Под Самарой пройдет масштабная выставка оружия и военной техники
В Самаре в конце лета состоится ежегодный фестиваль цветов
В Сызрани нашелся пропавший 10-летний мальчик
В Тольятти 20 школ уличили в нарушении порядка информирования участников ЕГЭ
В Самаре 15 июня перекроют дороги и пустят автобусы к кладбищам
Жителям города предлагают льготные "квартиры для самарской семьи"