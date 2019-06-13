Гулял и пел песни: в Самаре мужчина устроил променад в костюме Адама по Металлургу

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-13T16:18:33+03:00

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В четверг, 13 июня, жители Кировского района Самары стали свидетелями необычной картины. Сегодня там в районе Металлурга разгуливал абсолютно голый мужчина.

- Увидел этого парня в костюме Адама на Металлурге. Он гулял там, никого не стесняясь, и пел песни, - рассказал в соцсетях свидетель голого променада.

По словам горожан, раздетого мужчину сегодня видели еще и на улице Победы. Тот же самый ли это «гуляка» или уже кто-то другой, определить сложно. Как рассказали местные жители, этот мужчина сначала обретался во дворе дома № 135 по улице Победы, а потом двинулся в сторону банка. Горожане шутят, что мужчина лишился всей одежды и даже исподнего, наконец-то полностью выплатив кредит или ипотеку. Кто-то предполагает, что он находился в состоянии опьянения.

Голый мужчина прогуливался сегодня во дворах на улице Победы / Фото: ДТП 163 СамараФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU