2019-06-13T16:32:01+03:00
Общество

Жители Самары смогли побывать на экологической экскурсии

Все желающие смогли увидеть, как на заводе «Балтика» варят продукцию с заботой о потребителях и природе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Посетителей заводов «Балтики» в Самаре познакомили с работой уникальных биологических очистных сооруженийПосетителей заводов «Балтики» в Самаре познакомили с работой уникальных биологических очистных сооружений
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В Самаре жителей города, туристов и журналистов позвали на экологическую экскурсию на завод «Балтика». В этот раз она была посвящена Всемирному дню охраны окружающей среды. Во время этих встреч эксперты компании поделились с посетителями секретами сохранения природных ресурсов на заводах, а также рассказали о вкладе компании в защиту экологии. Такие экскурсии прошли на восьми филиалах компании «Балтика».

- В рамках стратегической программы «Цель 4 НОЛЯ: вместе для будущего» мы сокращаем выбросы СО2 и снижаем потребление воды нашими заводами, стремясь к достижению двух из четырех стратегических целей – «НОЛЬ углеродного следа» и «НОЛЬ потери воды». Мы уделяем особое внимание оптимизации потребления природных ресурсов и использованию благоприятных для окружающей среды продуктов, материалов и технологий. При этом мы стремимся не только внедрять решения, позволяющие экономить природные ресурсы, но и рассказывать о наших инициативах. Мы считаем, что потребители также могут делать весомый вклад в заботу об окружающей среде, экономя электроэнергию, воду или сортируя отходы для переработки, - отметил Сергей Бабинский, вице-президент по производству региона Восточная Европа, Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group.

Посетителям экскурсии на заводе «Балтики» в Самаре показали работу уникальных биологических очистных сооружений. Они обеспечивают высокую степень очищения стоков перед их передачей в коммунальную инфраструктуру. Сотрудники, принявшие участие в экскурсиях, узнали о технологии очистки стоков, понаблюдали за визуализацией степени очистки на разных стадиях с отбором проб сточных вод. Также на заводе в Самаре очистные сооружения позволяют собирать биогаз, он используется в качестве источника для работы котельной вместо невозобновляемого природного.

«Балтика» – открытая компания. Каждый желающий старше 18 лет может прийти на заводы компании в России на экскурсию посмотреть современное производство

ИСТОЧНИК KP.RU

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