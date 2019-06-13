2019-06-13T18:14:48+03:00
Общество

Регоператору не доплатили более 50% за вывоз мусора в Самарской области

Тем временем от него ждут ликвидацию 667 свалок, на которую нужно 2,3 млрд рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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К 2021 году весь мусор должны сортировать, но сейчас этого не происходитК 2021 году весь мусор должны сортировать, но сейчас этого не происходит
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В Самарской области регоператор за первые пять месяцев собрал только 48,6% всех платежей за вывоз мусора. Активнее всего платят юрлица, а обычные граждане отдали только 45% всех денег, которые были должны. Об этом рассказал директор ООО "Экостройресурс" Михаил Захаров в губернской думе.

- Сейчас мы обслуживаем более 13 тыс. контейнерных площадок, только пятая часть из них соответствует требованиям. Срочно нужно отремонтировать около 3,5 тыс. площадок, еще 3,6 тыс. нужно оборудовать всем необходимым в ближайшее время, - сообщил он.

Регоператору, который пока даже не собрал все положенные ему деньги, тем временем нужно хорошо потратиться: его обязанность ликвидировать 667 несанкционированных свалок. На это нужно 2,3 млрд рублей.

На совещании рассказали, что снизить тариф для населения может помочь корректировка территориальной схемы, в которой предусмотрят уменьшение расстояния вывоза. А еще нужно везде внедрить раздельный сбор мусора. Пилотный проект в этом году запустят в Новокуйбышевске. К 2021 году по федеральнйо дорожной карте 100% отходов должны сортироваться.

Важная новость для жителей - с 1 июля тариф повышать не будут. Сейчас министерство ЖКХ ведет работу по пересмотру нормативов накопления. Правда, в ближайшее время ее точно не закончат. Приблизительное время завершения замеров - 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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