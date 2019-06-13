Поймали с поличным: в Самаре при получении взятки в 1,3 миллиона рублей задержали двух полицейских

СЕГОДНЯ 18:47 2019-06-13T18:57:38+03:00

Изменить размер текста: A A

10 июня в Самаре сотрудниками УФСБ РФ по Самарской области при получении 1 миллиона 350 тысяч рублей задержали двоих полицейских и двое посредников.

Оба задержанных занимали должности оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самарской области. Как сообщает ГТРК «Самара», деньги задержанным должны были передать за общее покровительство игорному бизнесу. Передавали взятку через двух посредников, которых задержали

Сейчас материалы оперативно-розыскной деятельности направлены в Следственный комитет Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU