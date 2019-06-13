2019-06-13T18:57:38+03:00
Происшествия

Поймали с поличным: в Самаре при получении взятки в 1,3 миллиона рублей задержали двух полицейских

Деньги «правоохранители» планировали получить за покровительство игорному бизнесу
Евгения ВАСИНА
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Фото сайта ГТРК «Самара»Фото сайта ГТРК «Самара»
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10 июня в Самаре сотрудниками УФСБ РФ по Самарской области при получении 1 миллиона 350 тысяч рублей задержали двоих полицейских и двое посредников.

Оба задержанных занимали должности оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самарской области. Как сообщает ГТРК «Самара», деньги задержанным должны были передать за общее покровительство игорному бизнесу. Передавали взятку через двух посредников, которых задержали

Сейчас материалы оперативно-розыскной деятельности направлены в Следственный комитет Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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