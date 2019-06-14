На коляске до пляжа не доедешь! В Самаре на 61 автобусе не заметили низкопольных автобусов

СЕГОДНЯ 06:38 2019-06-14T06:38:01+03:00

Также депутаты предлагают разработать новый маршрут, который будет идти до речпорта через Кирова и Стара Загора

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Депутаты городской Думы г.о. Самара обратили внимание на то, что автобусами №61 очень сложно пользоваться маломобильным категориям граждан. Это особенно важно, потому что на маршруте находится много социальных учреждений, а также только на этом автобусе можно добраться до специально оборудованного пляжа на Полевом спуске, а также на Некрасовском спуске.

- Мы специально мониторили ситуацию и за последние две недели не увидели ни одного низкопольного автобуса на данном маршруте. Ни в утренние часы, ни в дневное время, - рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.

Известно, что количество низкопольных автобусов резко сократилось на протяжении мая-июня. Заместитель руководителя Департамента транспорта Александр Ерополов заверил, что по маршруту в день два рейса выполняют низкопольные автобусы. Они начинают работу от Колизея в 7.22 и заканчивают в 19.55 от площади Дзержинского.

- На остановках повесят таблички, извещающие об этом. В "Прибывалку" добавим сведения, - заверил он.

Хотя и такое количество автобусов все же кажется недостаточным. Депутаты также предлагают добавить новый маршрут - 61С. Он должен идти по ул. Стара-Загора и пр.Кирова, а затем - по ул. Максима Горького. Председатель Контрольного комитета Думы Вячеслав Гришин предложил депутатам поддержать предложение о разработке нового маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU