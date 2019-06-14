Отомстила всем мужикам: любитель "клубнички" из Сызрани обнаружил в интернете интим-видео с собой в главной роли
Мужчина из Сызрани стал объектом охоты для разочарованной в мужчинах (или же конкретно в нем) девушки. Владимир признается, что занялся виртуальным сексом с незнакомкой по скайпу и был откровенен в своих действиях перед камерой. Потом же мужчина был неприятно удивлен, когда обнаружил видео с собой в социальных сетях. К тому же оно было подписано: мол, вот Владимир из Сызрани, любит "клубничку".
- Я предлагал ей денег, чтобы она удалила видео, но девушка не шантажистка, а просто чокнутая, - поделился своей бедой мужчина с журналистами КТВ-Луч.
Видеоролик набрал множество просмотров. На нем мужчина принимает различные позы. Сейчас видео заблокировали по просьбе мужчины. Владимир предупреждает других мужчин: будьте осторожны с незнакомыми дамами.
ИСТОЧНИК KP.RU