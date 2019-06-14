Отомстила всем мужикам: любитель "клубнички" из Сызрани обнаружил в интернете интим-видео с собой в главной роли

СЕГОДНЯ 06:54 2019-06-14T07:26:56+03:00

Девушка-мстительница развела мужчину на виртуальный секс перед камерой, а потом обнародовала эти кадры

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Мужчина из Сызрани стал объектом охоты для разочарованной в мужчинах (или же конкретно в нем) девушки. Владимир признается, что занялся виртуальным сексом с незнакомкой по скайпу и был откровенен в своих действиях перед камерой. Потом же мужчина был неприятно удивлен, когда обнаружил видео с собой в социальных сетях. К тому же оно было подписано: мол, вот Владимир из Сызрани, любит "клубничку".

- Я предлагал ей денег, чтобы она удалила видео, но девушка не шантажистка, а просто чокнутая, - поделился своей бедой мужчина с журналистами КТВ-Луч.

Видеоролик набрал множество просмотров. На нем мужчина принимает различные позы. Сейчас видео заблокировали по просьбе мужчины. Владимир предупреждает других мужчин: будьте осторожны с незнакомыми дамами.

ИСТОЧНИК KP.RU