В Самаре на Промышленности молодой водитель Volkswagen протаранил световую опору
В четверг, 13 июня, около 2:30 на улице Промышленности в Самаре произошло серьезное ДТП. Там водитель Volkswagen Polo влетел в световую опору. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
- 19-летний автомобилист, стаж вождения которого менее 2 лет, двигался со стороны Авроры в направлении улицы Партизанской. В пути следования он съехал с дороги на обочину и врезался в опору, - рассказали полицейские.
В результате случившегося молодой человек получил травмы головы и руки. Его на машине скорой помощи увезли в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все подробности происшествия.
Молодой автомобилист не удержался на дороге и вылетел на обочинуФото: ГУ МВД России по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU