2019-06-14T08:17:33+03:00
Происшествия

В Самаре на Промышленности молодой водитель Volkswagen протаранил световую опору

Автомобилист получил травмы головы и руки
Анастасия ФИЛАТОВА
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После "встречи" с опорой у иномарки осталась приличная вмятинаПосле "встречи" с опорой у иномарки осталась приличная вмятинаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В четверг, 13 июня, около 2:30 на улице Промышленности в Самаре произошло серьезное ДТП. Там водитель Volkswagen Polo влетел в световую опору. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

- 19-летний автомобилист, стаж вождения которого менее 2 лет, двигался со стороны Авроры в направлении улицы Партизанской. В пути следования он съехал с дороги на обочину и врезался в опору, - рассказали полицейские.

В результате случившегося молодой человек получил травмы головы и руки. Его на машине скорой помощи увезли в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все подробности происшествия.

Молодой автомобилист не удержался на дороге и вылетел на обочину Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Молодой автомобилист не удержался на дороге и вылетел на обочинуФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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