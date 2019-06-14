В Сызрани сильный ветер унес девушку на кайтсерфе далеко в Волгу

СЕГОДНЯ 09:15 2019-06-14T09:15:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 13 июня, около 17 часов на Волге в Сызрани произошло необычное ЧП. Там сильный порыв ветра унес 27-летнюю девушку далеко в реку.

- Девушка каталась на кайтсерфе неподалеку от берега в районе острова Любви. В какой-то момент подул сильный ветер и ее вместе с парашютом унесло далеко в реку почти в район судового хода, - передает КТВ-Луч слова поисково-спасательной службы Сызрани.

Добраться до берега девушке помогли спасатели, которых вызвали очевидцы происшествия. К счастью, незапланированный «полет» прошел для нее без серьезных последствий. Помощь медиков сызранке не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU