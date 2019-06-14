2019-06-14T09:15:59+03:00
Происшествия

В Сызрани сильный ветер унес девушку на кайтсерфе далеко в Волгу

Вернуться на берег ей помогли спасатели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Незапланированный заплыв по реке надолго останется в памяти девушкиНезапланированный заплыв по реке надолго останется в памяти девушкиФото: Екатерина СЕМЕНОВА
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В четверг, 13 июня, около 17 часов на Волге в Сызрани произошло необычное ЧП. Там сильный порыв ветра унес 27-летнюю девушку далеко в реку.

- Девушка каталась на кайтсерфе неподалеку от берега в районе острова Любви. В какой-то момент подул сильный ветер и ее вместе с парашютом унесло далеко в реку почти в район судового хода, - передает КТВ-Луч слова поисково-спасательной службы Сызрани.

Добраться до берега девушке помогли спасатели, которых вызвали очевидцы происшествия. К счастью, незапланированный «полет» прошел для нее без серьезных последствий. Помощь медиков сызранке не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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