В Сызрани сильный ветер унес девушку на кайтсерфе далеко в Волгу
Вернуться на берег ей помогли спасатели
Незапланированный заплыв по реке надолго останется в памяти девушкиФото: Екатерина СЕМЕНОВА
Изменить размер текста:
В четверг, 13 июня, около 17 часов на Волге в Сызрани произошло необычное ЧП. Там сильный порыв ветра унес 27-летнюю девушку далеко в реку.
- Девушка каталась на кайтсерфе неподалеку от берега в районе острова Любви. В какой-то момент подул сильный ветер и ее вместе с парашютом унесло далеко в реку почти в район судового хода, - передает КТВ-Луч слова поисково-спасательной службы Сызрани.
Добраться до берега девушке помогли спасатели, которых вызвали очевидцы происшествия. К счастью, незапланированный «полет» прошел для нее без серьезных последствий. Помощь медиков сызранке не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU