2019-06-14T10:43:54+03:00
Общество

Готов на 70%: в Самаре детсад на Ратнера достроят к концу 2019 года

Новое дошкольное учреждение сможет принять 150 детей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация СамарыФото: Twitter.com
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В Самаре продолжается строительство детсада-долгостроя на улице Георгия Ратнера, 25. Напомним, возведение объекта началось в 2015 году, но из-за проблем с финансированием работы были приостановлены. Возобновить их удалось в марте 2019 года, и сейчас готовность здания детского сада составляет 70%.

- Глава Самары Елена Лапушкина поручила усилить работы по вывозу строительного мусора, привести в порядок прилегающую территорию, вывезти незаконные гаражи и провести санитарную опиловку деревьев. Кроме того, до начала отопительного сезона ресурсоснабжающие организации должны будут провести ревизию теплосетей, - сообщили в администрации Самары.

Сейчас рассматривается возможность того, чтобы обустроить около детского сада парковочный карман, чтобы им могли воспользоваться родители будущих воспитанников заведения. Отметим, что детсад будет рассчитан на 150 детей. Ввести его в эксплуатацию планируется уже в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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