2019-06-14T12:32:15+03:00
Общество

Пляж КИНАПА в Самаре этим летом будет доступен для всех желающих

200 метров частной береговой зоны перешли в ведение города
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
В Самаре стало больше места для пляжного отдыхаВ Самаре стало больше места для пляжного отдыхаФото: Вера ЦЫГАНКОВА
Изменить размер текста:

В Самаре увеличилась протяженность муниципальных пляжей. Ранее она составляла 3950 метров, а этим летом будет более 4100 метров. Дело в том, что порядка 200 метров частного пляжа в районе "КИНАПа" перешли к администрации Самары. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда - Самара" рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Самары Леонид Дюгаев.

Как отдыхать без угрозы для жизни? В Самаре открывается купальный сезон

00:00
00:00

- Нововведение этого года в том, что у нас увеличилась площадь пляжа второй очереди набережной Волги. Та территория, которая раньше была зоной ответственности "КИНАПА", сейчас отошла к городскому пляжу. На этой территории тоже будут оборудованы места отдыха. - рассказал Леонид Дюгаев.

Однако, он отметил, что купаться в этой зоне будет запрещено по технике безопасности, поскольку рядом расположена лодочная станция и небезопасно дно. Предупредительные аншлаги на территории пляжа уже установлены.

Зато на пляже "КИНАПА" все желающие смогут позагорать и заняться спортом. По словам Леонида Дюгаева, там будут установлены стойки для пляжного волейбола.

Напомним, в этом году купальный сезон в Самаре официально открывается 15 июня. В городе традиционно будут работать восемь пляжей:

- на I очереди набережной - от спуска по улице Ленинградской до спуска по улице Вилоновской;

- на II очереди набережной от Маяковского вместе с зоной около комплекса «КИНАП»; - территория от спуска по улице Осипенко до дамбы у Силикатного оврага;

- пляж в районе Загородного парка;

- пляж в районе спуска по улице Советской Армии;

пляж в районе Барбошиной поляны;

пляж в районе СФГУП «Санаторий Можайский»;

пляж в Красноглинском районе, за дамбой.

Также летом 2019 года в Самаре будут функционировать два специально оборудованных пляжа для маломобильных граждан - на Некрасовском и Полевом спусках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские ищут белый "Ларгус", водитель которого сбил 2-летнего ребенка в Зубчаниновке и уехал
Самарская экс-участница «Дома-2» Мария Кохно хочет откачать жир в прямом эфире
Новая Самара способствовала переходу региона на цифровое телевещание
Вот это трофей! В Самарской области выловили сома весом 70 кг
Алексей Немов приедет в Сызрань на открытие турнира по спортивной гимнастике
В Тольятти бесстрашная девушка бросилась вдогонку за грабителем и помогла его задержать
Готов на 70%: в Самаре детсад на Ратнера достроят к концу 2019 года
В Самарскую область прибудет копия бронекатера «БК-73» времен Великой Отечественной войны
В Тольятти приставы забирали у пенсионеров-должников половину пенсии
В Самаре силовики накрыли подпольную мастерскую по переделке оружия
В Чапаевске пенсионер на иномарке сбил 7-летнего велосипедиста
В Сызрани сильный ветер унес девушку на кайтсерфе далеко в Волгу
Июнь в Самарской области побил рекорд низких температур
В Самарской области сотрудник фирмы по продаже напитков не донес до кассы более 800 тысяч рублей
В Самаре на Промышленности молодой водитель Volkswagen протаранил световую опору
В Самаре на набережной будут учить латинским танцам и хип-хопу
В Чапаевске пенсионерку отправили на 10 лет в колонию за сбыт героина
Патриотом будет! Первый в стране ребенок в День России родился в Самаре
Отомстила всем мужикам: любитель "клубнички" из Сызрани обнаружил в интернете интим-видео с собой в главной роли
На коляске до пляжа не доедешь! В Самаре на 61 маршруте не заметили низкопольных автобусов
Дмитрий Комбаров будет играть за «Крылья Советов»
Полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за «Крылья Советов»
Брак признать недействительным: в Тольятти прокуратура пытается разрушить фиктивную «семью»
Актер театра и кино Игорь Миркурбанов пригласил самарцев на фестиваль “Дикая Мята”
Поймали с поличным: в Самаре при получении взятки в 1,3 миллиона рублей задержали двух полицейских
В Самаре бывшего директора санатория "Старт" обвинили в злоупотреблении полномочиями на 55 млн рублей
Регоператору не доплатили более 50% за вывоз мусора в Самарской области