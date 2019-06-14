Пляж КИНАПА в Самаре этим летом будет доступен для всех желающих

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-14T12:32:15+03:00

В Самаре стало больше места для пляжного отдыха Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

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В Самаре увеличилась протяженность муниципальных пляжей. Ранее она составляла 3950 метров, а этим летом будет более 4100 метров. Дело в том, что порядка 200 метров частного пляжа в районе "КИНАПа" перешли к администрации Самары. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда - Самара" рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Самары Леонид Дюгаев.

Как отдыхать без угрозы для жизни? В Самаре открывается купальный сезон 00:00 00:00

- Нововведение этого года в том, что у нас увеличилась площадь пляжа второй очереди набережной Волги. Та территория, которая раньше была зоной ответственности "КИНАПА", сейчас отошла к городскому пляжу. На этой территории тоже будут оборудованы места отдыха. - рассказал Леонид Дюгаев.

Однако, он отметил, что купаться в этой зоне будет запрещено по технике безопасности, поскольку рядом расположена лодочная станция и небезопасно дно. Предупредительные аншлаги на территории пляжа уже установлены.

Зато на пляже "КИНАПА" все желающие смогут позагорать и заняться спортом. По словам Леонида Дюгаева, там будут установлены стойки для пляжного волейбола.

Напомним, в этом году купальный сезон в Самаре официально открывается 15 июня. В городе традиционно будут работать восемь пляжей:

- на I очереди набережной - от спуска по улице Ленинградской до спуска по улице Вилоновской;

- на II очереди набережной от Маяковского вместе с зоной около комплекса «КИНАП»; - территория от спуска по улице Осипенко до дамбы у Силикатного оврага;

- пляж в районе Загородного парка;

- пляж в районе спуска по улице Советской Армии;

пляж в районе Барбошиной поляны;

пляж в районе СФГУП «Санаторий Можайский»;

пляж в Красноглинском районе, за дамбой.

Также летом 2019 года в Самаре будут функционировать два специально оборудованных пляжа для маломобильных граждан - на Некрасовском и Полевом спусках.

ИСТОЧНИК KP.RU