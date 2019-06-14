2019-06-14T12:41:12+03:00
Происшествия

Полицейские ищут белый "Ларгус", водитель которого сбил 2-летнего ребенка в Зубчаниновке и уехал

Мальчика доставили в больницу с серьезными травмами
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские просят очевидцев откликнутьсяПолицейские просят очевидцев откликнутьсяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера в 15-40, в четверг 13 июня, в областной столице произошло ДТП с участием ребенка. Напротив дома № 172 по улице Цеховой в поселке Зубчаниновка был сбит 2-летний ребенок.

- Неустановленный водитель на, предположительно, белой "Ладе Ларгус" выехал на правую обочину и допустил наезда на мальчика. Автомобилист с места ДТП скрылся, не оказав помощь пострадавшему, - рассказали "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевшего с серьезными травмами доставили в больницу. Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП, сообщить информацию по телефонам 8 (846) 951-91-21, 8 927-756-66-76.

Сотрудники полиции напоминают, что водитель, причастный к дорожно-транспортному происшествию, должен приять все меры для оказания помощи пострадавшим и сообщить о случившемся в полицию. За оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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