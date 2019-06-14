В Самаре сотрудники ФСБ нашли у старшего инспектора УФСИН 30 граммов марихуаны

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-14T12:53:25+03:00

Наркотики нашли в автомобиле задержанного Фото: из личного архива

В настоящий момент силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела

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6 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали старшего инспектора филиала в Промышленном районе уголовно-исполнительной инспекции областного УФСИН. У мужчины в автомобиле обнаружено наркотическое средство.

- На подозреваемого вышли в ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Мужчину подозревают в причастности к организации сбыта наркотических средств растительного происхождения, - сообщили правоохранители.

Наркотики хранились в фольгеФото: из личного архива

В ходе обследования личного автомобиля инспектора, оперативники обнаружили и изъяли у него около 30 граммов марихуаны. Сейчас материалы, собранные ФСБ, направлены в СУ СК по региону. Там будут принимать решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU