В Самаре сотрудники ФСБ нашли у старшего инспектора УФСИН 30 граммов марихуаны
6 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали старшего инспектора филиала в Промышленном районе уголовно-исполнительной инспекции областного УФСИН. У мужчины в автомобиле обнаружено наркотическое средство.
- На подозреваемого вышли в ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Мужчину подозревают в причастности к организации сбыта наркотических средств растительного происхождения, - сообщили правоохранители.
Наркотики хранились в фольгеФото: из личного архива
В ходе обследования личного автомобиля инспектора, оперативники обнаружили и изъяли у него около 30 граммов марихуаны. Сейчас материалы, собранные ФСБ, направлены в СУ СК по региону. Там будут принимать решение о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU