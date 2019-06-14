2019-06-14T12:53:25+03:00
Происшествия

В Самаре сотрудники ФСБ нашли у старшего инспектора УФСИН 30 граммов марихуаны

В настоящий момент силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Наркотики нашли в автомобиле задержанногоНаркотики нашли в автомобиле задержанногоФото: из личного архива
Изменить размер текста:

6 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали старшего инспектора филиала в Промышленном районе уголовно-исполнительной инспекции областного УФСИН. У мужчины в автомобиле обнаружено наркотическое средство.

- На подозреваемого вышли в ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Мужчину подозревают в причастности к организации сбыта наркотических средств растительного происхождения, - сообщили правоохранители.

Наркотики хранились в фольге Фото: из личного архива

Наркотики хранились в фольгеФото: из личного архива

В ходе обследования личного автомобиля инспектора, оперативники обнаружили и изъяли у него около 30 граммов марихуаны. Сейчас материалы, собранные ФСБ, направлены в СУ СК по региону. Там будут принимать решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Миодраг Божович останется главным тренером самарских "Крыльев Советов"
В Самаре начался суд над полковниками ФСБ Гудованым и Чермашенцевым
В Красноглинском районе Самары к осени благоустроят 11 дворов
Вынесли технику и продукты: в Самарской области осудили налетчиков на почтовое отделение
В Сызранском районе водитель «Приоры» вылетел в кювет и «повстречался» с деревом
Самара вошла в топ-10 городов с высокой средней зарплатой медиков
Спецназовцы ФСИН Приволжского федерального округа собрались пострелять в Тольятти
Самарский регоператор начал вывозить мусор с правого берега Волги и Поджабного
Полицейские ищут белый "Ларгус", водитель которого сбил 2-летнего ребенка в Зубчаниновке и уехал
Самарская экс-участница «Дома-2» Мария Кохно хочет откачать жир в прямом эфире
Пляж КИНАПА в Самаре этим летом будет доступен для всех желающих
Новая Самара способствовала переходу региона на цифровое телевещание
Вот это трофей! В Самарской области выловили сома весом 70 кг
Алексей Немов приедет в Сызрань на открытие турнира по спортивной гимнастике
В Тольятти бесстрашная девушка бросилась вдогонку за грабителем и помогла его задержать