Глава Куйбышевского района Самары покинул свой пост

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-14T15:33:19+03:00

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В администрации Куйбышевского района Самары произошли кадровые перестановки. Глава района Александр Моргун решил досрочно покинуть свой пост. Об этом он сообщил в пятницу, 14 июня, в своем Твиттере.

- Последний объезд района, - написал Александр Моргун, опубликовав свой снимок в машине.

Жители района восприняли эту новость по-разному. Кто-то порадовался, а кто-то выразил благодарность за проделанную работу и просто пожелал чиновнику удачи на новом поприще. Насколько известно, пока обязанности главы Куйбышевского района будет исполнять Александр Ткачук, который до этого трудился на должности заместителя.

Напомним, что Александр Моргун занимал пост главы Куйбышевского района с июня 2013 года. Поначалу чиновник совмещал эту должность с руководством администрацией Самарского района. С 2015 года он продолжил руководить только Куйбышевским районом.

ИСТОЧНИК KP.RU