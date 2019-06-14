В Самаре из-за российско-китайских молодежных игр 5 дней будут перекрывать дороги
В Самаре уже скоро стартуют восьмые российско-китайские молодежные летние игры. Они пройдут около стадиона «Самара Арена». В связи с этим возле спортобъекта несколько дней будут перекрывать дороги.
- С 6:00 до 14:00 16-20 июня для движения транспорта будут закрыты улица Арена 2018 от проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к Малому Сорокину хутору; Проезд № 2 и улица Дальняя от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров, - сообщили в администрации Самары.
Также на этих участках улиц с 20:00 15 июня до 14:00 20 июня будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своего следования.
Временная схема перекрытия дорог
ИСТОЧНИК KP.RU