2019-06-14T15:44:17+03:00
Общество

В Самаре из-за российско-китайских молодежных игр 5 дней будут перекрывать дороги

Запрет на проезд введут на улицах в районе стадиона «Самара Арена»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение будут перекрывать на трех улицах с 16 по 20 июняДвижение будут перекрывать на трех улицах с 16 по 20 июняФото: Архив "КП"
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В Самаре уже скоро стартуют восьмые российско-китайские молодежные летние игры. Они пройдут около стадиона «Самара Арена». В связи с этим возле спортобъекта несколько дней будут перекрывать дороги.

- С 6:00 до 14:00 16-20 июня для движения транспорта будут закрыты улица Арена 2018 от проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к Малому Сорокину хутору; Проезд № 2 и улица Дальняя от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров, - сообщили в администрации Самары.

Также на этих участках улиц с 20:00 15 июня до 14:00 20 июня будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своего следования.

Временная схема перекрытия дорог

Временная схема перекрытия дорог

ИСТОЧНИК KP.RU

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