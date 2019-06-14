2019-06-14T16:14:45+03:00
Общество

В Самаре проводили на пенсию начальника городской полиции

Дмитрий Блохин трудился в городском У МВД с лета 2012 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дмитрий Блохин проработал в органах МВД более 20 лет и внес большой вклад в укрепление правопорядкаДмитрий Блохин проработал в органах МВД более 20 лет и внес большой вклад в укрепление правопорядкаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В пятницу, 14 июня, в ГУ МВД по Самарской области прошли торжественные проводы полковника полиции Дмитрия Блохина. Начальник У МВД по Самаре отправился на пенсию.

- Глава областного МВД генерал-лейтенант Александр Винников вручил Дмитрию Блохину памятную юбилейную медаль «300 лет российской полиции» и ценный подарок. Он поблагодарил полковника за безупречную службу, высокие результаты работы и значительных вклад в укрепление правопорядка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Дмитрий Блохин работал в органах МВД с 1996 года. Свою службу в милиции он начинал с должности командира роты батальона ППС Центрального района Тольятти. Потом он поднялся до начальника отдела уголовного розыска того же района Автограда. С 2011 года Дмитрий Блохин служил заместителем начальника УМВД России — начальником полиции У МВД России по Тольятти. Управление МВД по Самаре он возглавлял со 2 июля 2012 года. Свой пост Дмитрий Блохин покинул в 13 июня.

Отметим, что за время службы Дмитрий Блохин был награжден государственной медалью «За отличие в охране общественного порядка», ведомственными медалями «За отличие в службе» 1, 2, 3 степеней и медалью «За доблесть в службе».

В Самаре прошли проводы на пенсию начальника городской полиции Дмитрия Блохина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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