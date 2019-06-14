Незаконная торговля: из кафе на самарской набережной изъяли 200 литров алкоголя
В пятницу, 14 июня, администрация Октябрьского района Самары устроила рейд по пляжу на улице Советской Армии, в ходе которого она нашла там около НФС незаконное кафе. Итогом проверки стало массовое изъятие из заведения алкогольной продукции.
- Было установлено, что кафе незаконно торговало спиртными напитками на территории общего пользования вне установленных органами местного управления мест. Всю продукцию заведения - 200 литров - пришлось изъять, - сообщили в администрации Октябрьского района.
На заведение составили административный протокол. Оно лишилось не только спиртных напитков, но и мебели с зонтами, которые были демонтированы. Как отмечают в районной администрации, владельцы торговых точек и кафе, которые нарушают закон, к сожалению, не боятся предупреждений и штрафов. Именно поэтому изъятие у нарушителей продукции является едва ли не единственным методом воздействия на них.
В Самаре из кафе на набережной конфисковали 200 литров спиртных напитков.
ИСТОЧНИК KP.RU