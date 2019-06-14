2019-06-14T20:20:15+03:00
Общество

Незаконная торговля: из кафе на самарской набережной изъяли 200 литров алкоголя

В заведении не оставили ни одного спиртного напитка, а также демонтировали мебель и зонты [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация Октябрьского района СамарыФото: администрация Октябрьского района СамарыФото: vk.com
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В пятницу, 14 июня, администрация Октябрьского района Самары устроила рейд по пляжу на улице Советской Армии, в ходе которого она нашла там около НФС незаконное кафе. Итогом проверки стало массовое изъятие из заведения алкогольной продукции.

- Было установлено, что кафе незаконно торговало спиртными напитками на территории общего пользования вне установленных органами местного управления мест. Всю продукцию заведения - 200 литров - пришлось изъять, - сообщили в администрации Октябрьского района.

На заведение составили административный протокол. Оно лишилось не только спиртных напитков, но и мебели с зонтами, которые были демонтированы. Как отмечают в районной администрации, владельцы торговых точек и кафе, которые нарушают закон, к сожалению, не боятся предупреждений и штрафов. Именно поэтому изъятие у нарушителей продукции является едва ли не единственным методом воздействия на них.

В Самаре из кафе на набережной конфисковали 200 литров спиртных напитков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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