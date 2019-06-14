2019-06-14T21:01:34+03:00
Общество

Погода на 15-16 июня в Самарской области: в выходные будет прохладно, но без осадков

Летняя жара пока не спешит возвращаться в 63 регион
Анастасия ФИЛАТОВА
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В дневные часы в регионе будет наблюдаться переменная облачностьВ дневные часы в регионе будет наблюдаться переменная облачностьФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в предстоящие выходные. Позагорать на пляже вряд ли кому удастся - температура воздуха не поднимется выше 23 градусов и будет дуть северный ветер.

- В предстоящий сутки погоду будет формировать холодный атмосферный фронт. На большей части региона в ночные часы пройдут небольшие дожди. В последующем небо очистится от облаков, осадки прекратятся. Среднесуточные значения температуры воздуха приблизятся к своей климатической норме, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, в ночь на субботу, 15 июня, в большинстве районах Самарской области пройдет небольшой дождь. Столбики термометров опустятся до 5...10 °C. Днем осадков не ожидается, воздух прогреется до 17...22 °C. Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/с.

В ночь на воскресенье, 16 июня, температура воздуха составит 7...12 °C. Днем потеплеет до 18...23 °C, по-прежнему будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Кроме того, будет преимущественно без осадков. В понедельник, 17 июня, ожидаются аналогичные погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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