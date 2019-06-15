2019-06-15T09:50:53+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП: в Самарской области ВАЗ-2115 после столкновения с легковушкой впечатался в КамАЗ

Водитель "пятнадцатой" скончался на месте, из салона его доставали спасатели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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В ночь на субботу, 15 июня, в селе Подъем-Михайловка в Волжском районе произошло ДТП с участием ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 и КамАЗа, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

- По предварительным данным, 47-летний водитель "пятнадцатой" превысил скорость и по касательной столкнулся с "четырнадцатой". После удара автомобиль вынесло на обочину, где стоял грузовик, - рассказали спасатели.

В результате случившегося водитель ВАЗ-2115 скончался на месте, а его пассажир получил тяжелые травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. Чтобы извлечь погибшего из покореженной машины, понадобилась помощь спасателей. Они применили гидроинструмент, достали тело из салона и передали его сотрудникам полиции. Работы на месте происшествия заняли более трех часов. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полицейские выясняют все детали и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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