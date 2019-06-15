2019-06-15T10:51:41+03:00
Происшествия

В Самаре на Молодогвардейской "Приора" обняла дерево и врезалась в дом

По предварительной информации, в аварии пострадали три человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Talgat Esmurzaev / Самара LifeФото: Talgat Esmurzaev / Самара LifeФото: vk.com
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Ранним утром в субботу, 15 июня, в Ленинском районе Самары произошло серьезное ДТП. Там на улице Молодогвардейской, 133 примерно в 4:25 "Лада Приора" сначала влетела в дерево, а потом врезалась в дом. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- В машине вроде бы три человека были: мужчина и две женщины. Не знаю, был ли пьяный водитель, но рядом с авто валялась недопитая бутылка вина. Наверное, ее из салона выкинуло при развороте, - рассказал один из свидетелей происшествия.

Судя по снимкам очевидцев, удар был довольно мощный. "Приора" буквально обняла дерево. Со стороны задней правой пассажирской двери осталась характерная вмятина. Известно, что на месте происшествия работали медики скорой помощи, сотрудники МЧС и полицейские. Подробности случившегося устанавливаются.

Фото: @samara.dtp.official Фото: Instagram.com

Фото: @samara.dtp.officialФото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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