В Сызрани запертая возлюбленным пьяная девушка пыталась сбежать с 5 этажа по простыням

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-15T15:31:20+03:00

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На днях жители Сызрани стали свидетелями необычной картины в районе Образцовской площадки. Там жительница одного из домов на улице Жуковского, наплевав на здравый смысл и свою безопасность, решила выйти из своей квартиры, расположенной на 5 этаже, через окно. Спуск проходил по связанным простыням.

- Девушка была пьяная и бесстрашно спускалась вниз. Мы пытались ее остановить, но она проигнорировала наши крики. К счастью, домой вовремя вернулся ее гражданский муж и успел затащить возлюбленную обратно в квартиру, пока она не разбилась, - передает КТВ-Луч слова местных жителей.

Как выяснилось, мужчина запер свою нетрезвую сожительницу в квартире, а сам ушел по делам. Девушке же срочно понадобилось выйти на улицу, поэтому она решила покинуть жилище таким необычным и очень опасным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU