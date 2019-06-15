2019-06-15T15:31:20+03:00
Общество

В Сызрани запертая возлюбленным пьяная девушка пыталась сбежать с 5 этажа по простыням

Побег не удался - вовремя вернувшийся домой мужчина успел затащить сожительницу обратно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запертая в квартире девушка решила выбраться на улицу через окноЗапертая в квартире девушка решила выбраться на улицу через окноФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На днях жители Сызрани стали свидетелями необычной картины в районе Образцовской площадки. Там жительница одного из домов на улице Жуковского, наплевав на здравый смысл и свою безопасность, решила выйти из своей квартиры, расположенной на 5 этаже, через окно. Спуск проходил по связанным простыням.

- Девушка была пьяная и бесстрашно спускалась вниз. Мы пытались ее остановить, но она проигнорировала наши крики. К счастью, домой вовремя вернулся ее гражданский муж и успел затащить возлюбленную обратно в квартиру, пока она не разбилась, - передает КТВ-Луч слова местных жителей.

Как выяснилось, мужчина запер свою нетрезвую сожительницу в квартире, а сам ушел по делам. Девушке же срочно понадобилось выйти на улицу, поэтому она решила покинуть жилище таким необычным и очень опасным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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