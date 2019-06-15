В Сызрани запертая возлюбленным пьяная девушка пыталась сбежать с 5 этажа по простыням
На днях жители Сызрани стали свидетелями необычной картины в районе Образцовской площадки. Там жительница одного из домов на улице Жуковского, наплевав на здравый смысл и свою безопасность, решила выйти из своей квартиры, расположенной на 5 этаже, через окно. Спуск проходил по связанным простыням.
- Девушка была пьяная и бесстрашно спускалась вниз. Мы пытались ее остановить, но она проигнорировала наши крики. К счастью, домой вовремя вернулся ее гражданский муж и успел затащить возлюбленную обратно в квартиру, пока она не разбилась, - передает КТВ-Луч слова местных жителей.
Как выяснилось, мужчина запер свою нетрезвую сожительницу в квартире, а сам ушел по делам. Девушке же срочно понадобилось выйти на улицу, поэтому она решила покинуть жилище таким необычным и очень опасным способом.
ИСТОЧНИК KP.RU