В Самаре 25-летняя мошенница продавала полисы-двойники ОСАГО

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-16T10:23:32+03:00

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В Самаре раскрыли длительное мошенничество с недействительными страховыми полисами автогражданской ответственности.

Их продавала 25-летняя местная жительница, которая в ранее работала в страховой фирме. Уволившись оттуда в 2016 году, девушка решила, что полученные знания не должны пропадать даром. Она создала ИП, открыла офис на улице Антонова-Овсеенко и начала оказывать услуги о оформлению полисов ОСАГО, только все они были «липовые». Документам присваивались номера уже выданных ранее и действительных полисов. Своих клиентов девушка находила в Интернете посредством создания группы в одной из социальных сетей, а также благодаря сохранившимся с прошлой работы контактам.

Так бы и продолжалось, но мошенничество раскрылось, когда при наступлении страховых случаев, людям было отказано в выплате денежных средств, а также при проверке полисов в интернете. В итоге в 2018 году в полицию стало поступать немало заявлений по факту мошенничества с ОСАГО.

- Жертвами мошеннической схемы стали 22 человека. Некоторые из ни обращались к своему страховому агенту по несколько раз и приобретали полисы-двойники ОСАГО на несколько автомобилей. Суммы причинённого потерпевшим ущерба варьируются от 6 тысяч до 24 тысяч рублей, - сообщает управление МВД России по Самарской области

Следователи провели работу по обеспечению возмещения ущерба потерпевшим.

В настоящее время уголовное дело в отношении мошенницы с утверждённым по нему обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU