Объявлены первые итоги турнира по спортивной гимнастике на приза Алексея Немова в Сызрани

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-16T11:40:48+03:00

Соревнования проходят уже в девятый раз

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В Сызрани продолжается традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы Олимпийского чемпиона Алексея Немова. Соревнования стартовали в субботу, 15 июня. Открыл их сам Алексей Немов, который накануне приехал в Сызрань. Титулованного спортсмена, уроженца Самарской области, встретили хлебом солью.

На церемонии открытия Алексей Немов пожелал всем участникам турнира успехов. В соревнованиях принимают участие порядкам 60 гимнастов из разных городов страны, в частности из Москвы, Казани, Пены, Астрахани, Тольятти и, конечно, Сызрани.

В первый день турнира, по информации портала «КТВ-Луч» удача улыбнулась Александру Жигалову из Тольятти, гимнасту из Казани Даниелу Маринову и Дмитрию Фролову из Саранска. Среди медалистов и представитель Сызрани Валентин Стариков.

16 июня, во второй день соревнования, гимнасты разыгрывают медали по дисциплинам опорный прыжок, перекладина, брусья, в вольных упражнениях, махах на коне и кольцах.

ИСТОЧНИК KP.RU