2019-06-16T20:32:49+03:00
Общество

В Самаре скончался бывший главврач больницы №6 Анатолий Улунов

Он долгое время боролся с болезнью
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: stihi.ruФото: stihi.ru
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В воскресенье, 16 июня, не стало известного самарского врача, писателя и поэта Анатолия Улунова. Он скончался на 68-м году жизни от продолжительной болезни.

Почти 30 лет своей жизни Анатолий Дмитриевич отдал российской армии. Кавалер пяти боевых орденов, полковник медицинской службы в отставке, воин-интернационалист, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе - список его заслуг и достижений велик. Анатолий Улунов был заслуженным врачом России, кандидатом медицинских наук. 13 лет он работал бывшим главным врачом Самарской городской больницы №6. Улунов был награжден почетным знаком губернской думы «За заслуги перед землёй Самарской».

При всей своей активной профессиональной он успевал уделять время и творчеству. Был членом Союза писателей России.

Гражданская панихида и прощание с Анатолием Улуновым состоится во вторник, 18 июня, в 11:00 в фойе ОДО по адресу улица Шостаковича, 7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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