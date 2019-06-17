2019-06-17T09:42:33+03:00
Общество

Дезориентирован и плохо видит: в Самарской области разыскивают 71-летнего пенсионера

Мужчина уехал из Новокуйбышевска в Чапаевск для укола против бешенства и до сих пор не вернулся
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Самарской области пропал без вести 71-летний пенсионер Владимир Сосновцев. У мужчины инвалидность по зрению и он плохо ориентируется в пространстве. Исчез он 11 июня по дороге из Чапаевска в Новокуйбышевск.

По словам родственников пропавшего, 10 июня его укусила собака. В травмпункте ему сделали перевязку, но уточнили, что уколы от бешенства делают только в Чапаевске. Пенсионер отправился туда, где, вероятно, заблудился. Как пишет gorodnsk63.ru, в ночь на 11 июня он попросился переночевать в чапаевский отдел полиции на улице Красноармейской, чтобы переждать время до электрички. Из отделения он ушел ранним утром в 4:16 и направился в сторону станции. Затем его видели в маршрутке № 140, из которой он вышел на остановке в Воскресенке. После этого след пенсионера потерялся. Мужчину уже несколько дней ищут добровольцы из Новокуйбышевска, Самары и Чапаевска.

Приметы Владимира Сосновцева: рост 180 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы, карие глаза. В день пропажи он был одет в серо-синюю футболку-поло, темно-синие джинсы и черные ботинки. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Наталья, телефон: +7-927-734-46-87. Также всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионера, просят сообщать об этом по телефонам: 8-960-823-40-64, 8-927-751-44-45 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре предложили ввести штрафы для автомобилистов за неоплату парковок
Юноши «Крыльев Советов» на Первенстве России среди спортивных школ сыграют с «Локомотивом», «Новосибирском» и грозненским «Рамзаном»
Маньяк с ножом из Тольятти останется в СИЗО как минимум до конца ноября
В Самарской области мотоциклистка "догнала" на трассе другого байкера: пострадала девушка-подросток
В Самаре планируется застройка территории возле ТЦ «Гудок»
Платите за двоих – путешествуете втроем: самарцев приглашают в круиз со скидками
В центре Самары бетонные ограждения украсили авторскими рисунками Александра Пушкина
Митяев, Кортнев, Уриевский: стало известно, кто выступит на 46-м Грушинском фестивале
Массовое ДТП: на въезде в Самару столкнулись семь машин
Жителей Самары приглашают оценить легенды Пармы и насладиться вкусным круизом
В Самаре мужчина 38 раз нарушил ПДД и накопил долг в 66,5 тысяч рублей