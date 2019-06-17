Дезориентирован и плохо видит: в Самарской области разыскивают 71-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-17T09:42:33+03:00

Мужчина уехал из Новокуйбышевска в Чапаевск для укола против бешенства и до сих пор не вернулся

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В Самарской области пропал без вести 71-летний пенсионер Владимир Сосновцев. У мужчины инвалидность по зрению и он плохо ориентируется в пространстве. Исчез он 11 июня по дороге из Чапаевска в Новокуйбышевск.

По словам родственников пропавшего, 10 июня его укусила собака. В травмпункте ему сделали перевязку, но уточнили, что уколы от бешенства делают только в Чапаевске. Пенсионер отправился туда, где, вероятно, заблудился. Как пишет gorodnsk63.ru, в ночь на 11 июня он попросился переночевать в чапаевский отдел полиции на улице Красноармейской, чтобы переждать время до электрички. Из отделения он ушел ранним утром в 4:16 и направился в сторону станции. Затем его видели в маршрутке № 140, из которой он вышел на остановке в Воскресенке. После этого след пенсионера потерялся. Мужчину уже несколько дней ищут добровольцы из Новокуйбышевска, Самары и Чапаевска.

Приметы Владимира Сосновцева: рост 180 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы, карие глаза. В день пропажи он был одет в серо-синюю футболку-поло, темно-синие джинсы и черные ботинки. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Наталья, телефон: +7-927-734-46-87. Также всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионера, просят сообщать об этом по телефонам: 8-960-823-40-64, 8-927-751-44-45 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU