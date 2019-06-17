В Самаре планируется застройка территории возле ТЦ «Гудок»
Администрация Самары выдала разрешение ООО «Гуд'Ок» на подготовку документации по планировке и межевании территории в Железнодорожном районе. Речь идет об участке площадью 39,66 га в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова и полосы отвода железной дороги.
- Компания должна будет внести изменения в существующую документацию. В частности, будет добавлен проект строительства высотных и встроено-пристроенных зданий общественно-делового значения, - говорится в распоряжении мэрии.
Отметим, что на участке, где планируется внести изменения, располагается торговый центр «Гудок». Предполагается, что компания планирует сделать в нему пристрой.
ИСТОЧНИК KP.RU