В Самаре планируется застройка территории возле ТЦ «Гудок»

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-17T10:44:44+03:00

Под застройку планируется отвести участок почти в 40 га

Около торгового центра могут появиться высотные и встроено-пристроенные здания

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Администрация Самары выдала разрешение ООО «Гуд'Ок» на подготовку документации по планировке и межевании территории в Железнодорожном районе. Речь идет об участке площадью 39,66 га в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова и полосы отвода железной дороги.

- Компания должна будет внести изменения в существующую документацию. В частности, будет добавлен проект строительства высотных и встроено-пристроенных зданий общественно-делового значения, - говорится в распоряжении мэрии.

Отметим, что на участке, где планируется внести изменения, располагается торговый центр «Гудок». Предполагается, что компания планирует сделать в нему пристрой.

ИСТОЧНИК KP.RU