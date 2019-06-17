В Самаре простились со строителем девятиэтажного торгового центра на улице Ленинградской

СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-17T15:56:10+03:00

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В понедельник, 17 июня, в Самаре простились с бизнесменом Михаилом Косовым, который стал известен благодаря своему проекту — девятиэтажному торговому центру «Галерея Атриум» на улице Ленинградской. О его смерти стало известно в минувшую пятницу,14 июня.

- Прощание состоялось в храме во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на улице Чапаевской. Покойся с миром, папа, - написала в соцсети дочь предпринимателя Ольга Косова.

Напомним, что Михаил Косов пытался реализовать свой грандиозный проект с 2011 года. Он планировал, что в этом масштабном ТЦ разместятся различные дорогие бутики и рестораны. Однако здание так и не было достроено. В прошлом году на предпринимателя подали в суд. Иск к нему предъявил один из банков, которому Михаил Косов задолжал около 900 млн рублей. В итоге бизнесмена признали банкротом.

ИСТОЧНИК KP.RU