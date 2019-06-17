2019-06-17T19:44:37+03:00
Происшествия

В центре Самары квадроцикл протаранил Hyundai

Без пострадавших, к сожалению, не обошлось
Кирилл КАРИМОВ
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«ДТП Самара Тольятти»«ДТП Самара Тольятти»Фото: Instagram.com
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В понедельник, 17 июня, около 17:30 на перекрестке улиц Ярморочной и Садовой произошло не совсем обычное, можно даже сказать, летнее ДТП. Там столкнулись Hyundai Solaris и квадроцикл. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара Тольятти».

- Черный «Солярис» получил приличные повреждения – вся левая сторона смята. Скорее всего, квадрик влетел в машину, - рассказал «КП-Самара» наш постоянный читатель Геннадий Ветров, который проходил в это время мимо.

На месте работали правоохранители и реанимационная бригада неотложки. Медицинская помощь понадобилась водителю квадроцикла. Он были госпитализирован в больницу им. Пирогова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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