В центре Самары квадроцикл протаранил Hyundai
В понедельник, 17 июня, около 17:30 на перекрестке улиц Ярморочной и Садовой произошло не совсем обычное, можно даже сказать, летнее ДТП. Там столкнулись Hyundai Solaris и квадроцикл. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара Тольятти».
- Черный «Солярис» получил приличные повреждения – вся левая сторона смята. Скорее всего, квадрик влетел в машину, - рассказал «КП-Самара» наш постоянный читатель Геннадий Ветров, который проходил в это время мимо.
На месте работали правоохранители и реанимационная бригада неотложки. Медицинская помощь понадобилась водителю квадроцикла. Он были госпитализирован в больницу им. Пирогова.
ИСТОЧНИК KP.RU