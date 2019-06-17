И снова «Ларгус», набитый людьми: под Тольятти легковушка влетела в полуприцеп
Один труп, шесть человек в госпитале
«ДТП Самара Тольятти»Фото: Instagram.com
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В понедельник, 17 июня, на 988 км трассы М-5 «Урал» под Тольятти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
- «Лада Ларгус» с номерами Тверской области врезалась в полуприцеп, входивший в сопровождение дорожных служб, - уточнили в полиции.
От полученных травм на месте скончался один пассажир. Водитель и пять пассажиров были госпитализированы. По-видимому, машина была междугородним такси.
Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия и выясняют все его обстоятельства.
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ИСТОЧНИК KP.RU