И снова «Ларгус», набитый людьми: под Тольятти легковушка влетела в полуприцеп

СЕГОДНЯ 20:40 2019-06-17T20:40:44+03:00

Один труп, шесть человек в госпитале

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В понедельник, 17 июня, на 988 км трассы М-5 «Урал» под Тольятти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

- «Лада Ларгус» с номерами Тверской области врезалась в полуприцеп, входивший в сопровождение дорожных служб, - уточнили в полиции.

От полученных травм на месте скончался один пассажир. Водитель и пять пассажиров были госпитализированы. По-видимому, машина была междугородним такси.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия и выясняют все его обстоятельства.

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ИСТОЧНИК KP.RU