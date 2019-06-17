Дороги в Крутых Ключах возьмут на баланс города

17 Июнь 21:10 2019-06-17T21:10:27+03:00

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Дороги муниципального значения, которые находятся в Крутых Ключах, готовы взять на баланс города. Это было озвучено 17 июня на совещании под руководством главы города Елены Лапушкиной.

- Мы благодарны за это решение, тем более что корпорация давно и безвозмездно отказалась в пользу города от земельных участков, на которых расположены дороги. С тех пор земля - в собственности муниципалитета, - отметили в Корпорации "Кошелев" и объяснили, что все дороги были построены застройщиком на собственные средства и на их содержание в течение последних 9 лет не потратили ни одной копейки бюджетных денег.

Также в Корпорации выразили надежду, что сейчас более оперативно будут решаться и другие важные проблемы развивающегося микрорайона города. Так, жители Крутых Ключей ждут большей транспортной доступности, новых школ, поликлиник. Все эти проблемы поднимали местные жители еще на встрече с Еленой Лапушкиной 15 марат 2018 года.

- Уверены, что городские власти выполнят указания Президента РФ Владимира Владимировича Путина, который поставил в Послании Федеральному собрания задачу строительства объектов развитой социальной инфраструктуры и создания комфортной городской среды, подчеркнув особую роль в этой работе городских и местных властей, - отметили в Корпорации.

ИСТОЧНИК KP.RU