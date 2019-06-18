В Чапаевске двое парней поймали разбойника, который напал с ножом на женщину

СЕГОДНЯ 08:17 2019-06-18T08:17:03+03:00

Преступник, запугав свою жертву, отобрал у нее кошелек с деньгами и сотовый телефон

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В Чапаевске двое местных жителей помогли полицейским задержать вооруженного грабителя. Преступник, угрожая ножом, отобрал у 31-летней женщины кошелек с сотовым телефоном.

- Жительница Чапаевска сняла в банкомате на улице Ленина 9,5 тысяч рублей, когда она проходила мимо дома на улице Запорожской, к ней приблизился мужчина. Одной рукой он схватил женщину за горло, а второй приставил к горлу нож. После этого злоумышленник потребовал отдать ему кошелек. Завладев желаемым, он скрылся, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Когда разбойник сбежал, женщина начала звать на помощь. В этот момент рядом с ней остановилась машина с двумя молодыми людьми в салоне. Женщина описала им ситуацию и своего обидчика, после чего парни отправились по его следам. Через некоторое время они смогли задержать разбойника.

По данным полицейских, предполагаемым преступником оказался ранее неоднократно судимый 39-летний житель Чапаевска. Он сознался в содеянном. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Разбой» и отправили его под стражу. Что касается неравнодушных граждан — 24-летнего и 23-летнего молодых людей, которые помогли задержать разбойника, то их решили поощрить.

ИСТОЧНИК KP.RU