2019-06-18T10:39:01+03:00
Общество

В Самарской области предложили ввести штрафы для людей, чьи питомцы гуляют сами по себе

Домашние животные на самостоятельных прогулках портят объекты благоустройства и бесконтрольно размножаются
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В регионе хотят ввести наказания за нарушения правил выгула домашних животныхВ регионе хотят ввести наказания за нарушения правил выгула домашних животныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области предложили ввести штрафы за нарушение правил выгула домашних животных. В частности, речь идет о тех хозяевах, которые отправляют своих питомцев на самостоятельную прогулку. Об этом стало известно в понедельник, 17 июня, на заседании комитета местного самоуправления Самарской губернской думы. С инициативой ввести изменения в областной закон «Об административных правонарушениях» выступил председатель собрания представителей Ставропольского района Александр Кашковский.

- В последнее время поступает много жалоб на животных, которых хозяева отпускают гулять одних. Мало того, что питомцы порой портят объекты благоустройства, так еще и многие из них не стерилизованы. К примеру, домашние собаки сбиваются в стаи и начинают бесконтрольно размножаться. В итоге возрастает число бездомных животных, отлов которых ведется на средства муниципалитетов, - отметил Александр Кашковский.

Представители правового управления губдумы отметили, что штрафы за нарушение правил выгула домашних животных в областном законе были предусмотрены, но их отменил суд. Таким образом, наказание за подобные нарушения необходимо прописать в КоАП РФ. Как отметили в губдуме, работа в этом направлении уже ведется. Соответствующие предложения в муниципалитеты будут направлены во втором полугодии 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области назойливых коллекторов отшрафовали на 1,2 млн рублей
Президент ФК «Оренбург»: «РПЛ стоит жестко на своем решении перенести домашние игры в Самару, но мы рассчитываем, что будем играть в Оренбурге»
Угрожают штрафами: в Самарской области мошенники навязывают установку газовых счетчиков
7 спортсменов из Самарской области примут участие на II Европейских играх
Глава Самары отклонила проект по строительству складов в 10 квартале Мехзавода
Делом экс-сотрудника Росгвардии Дмитрия Сазонова занялся новый следователь
Дебютант ФНЛ «Чайка» официально объявила о назначении экс-наставника «Сызрани-2003» Воецкого на пост главного тренера
Коммунальную аварию на Стара-Загоре обещают устранить 19 июня
В июне долги не выпустят за границу почти 54 тысячи самарцев
Жителей Сызрани напугала ядовито-зеленая полоса вдоль берега реки Усы
Не отрываясь от работы: самарцев призывают проходить бесплатную диспансеризацию по субботам
Уж замуж невтерпеж: самарчанки и жительницы Тольятти стали чаще интересоваться свадебными платьями
На сборах в Австрии «Крылья Советов» сыграют с хорватским «Хайдуком»
Смертельное ДТП: в Самарской области водитель «Весты» вылетел в кювет и остановился об дерево
Вновь без горячей воды: в Самаре на Стара-Загоре прорвало трубу
В Чапаевске двое парней поймали разбойника, который напал с ножом на женщину