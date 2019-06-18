В Самарской области предложили ввести штрафы для людей, чьи питомцы гуляют сами по себе

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-18T10:39:01+03:00

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В Самарской области предложили ввести штрафы за нарушение правил выгула домашних животных. В частности, речь идет о тех хозяевах, которые отправляют своих питомцев на самостоятельную прогулку. Об этом стало известно в понедельник, 17 июня, на заседании комитета местного самоуправления Самарской губернской думы. С инициативой ввести изменения в областной закон «Об административных правонарушениях» выступил председатель собрания представителей Ставропольского района Александр Кашковский.

- В последнее время поступает много жалоб на животных, которых хозяева отпускают гулять одних. Мало того, что питомцы порой портят объекты благоустройства, так еще и многие из них не стерилизованы. К примеру, домашние собаки сбиваются в стаи и начинают бесконтрольно размножаться. В итоге возрастает число бездомных животных, отлов которых ведется на средства муниципалитетов, - отметил Александр Кашковский.

Представители правового управления губдумы отметили, что штрафы за нарушение правил выгула домашних животных в областном законе были предусмотрены, но их отменил суд. Таким образом, наказание за подобные нарушения необходимо прописать в КоАП РФ. Как отметили в губдуме, работа в этом направлении уже ведется. Соответствующие предложения в муниципалитеты будут направлены во втором полугодии 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU