Не отрываясь от работы: самарцев призывают проходить бесплатную диспансеризацию по субботам

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-18T09:48:28+03:00

Бесплатную диспансеризацию в этом году прошли уже более 11 тысяч человек Фото: Архив "КП"

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Жителей Самарской области призывают позаботиться о своем здоровье и пройти бесплатную диспансеризацию. Сделать это теперь можно, не отрываясь от рабочего графика, в выходные дни.

- С января 2019 года в регионе по субботам организуются дни мужского и женского здоровья. В этот день жители могут пройти узких специалистов, задать вопросы врачам, поучаствовать в мастер-классах, а также послушать тематические лекции, - сообщили в правительстве Самарской области.

Так, сначала этого года такой возможностью воспользовались уже более 11 тысяч человек, в том числе 4,3 тысячи трудоспособных мужчин и 4,2 тысячи трудоспособных женщин. Отметим, что люди в возрасте от 18 до 39 лет должны проходить диспансеризацию не реже одного раза в три года, а в возрасте 40 лет и старше — ежегодно. Диспансеризация включает в себя 2 этапа: на первом выявляются признаки хронических неинфекционных заболеваний и онокозаболеваний, риски пагубного употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, а на втором — дополнительные обследования и уточнения диагнозов.

ИСТОЧНИК KP.RU