Жителей Сызрани напугала ядовито-зеленая полоса вдоль берега реки Усы

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-18T10:12:15+03:00

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Жители Сызрани сообщили о новой неприятности, которая на днях случилась с рекой Усой. Напомним, ранее река начала мелеть, что негативно сказалось на ее обитателях, а теперь вдоль ее берега со стороны Муранского бора обнаружилась полоса неизвестного происхождения ядовито-зеленого цвета, пишет «Маленькая Сызрань».

По словам местных жителей, цветение воды в Усе, как и водорослей, которые могли оставить на берегу такую изумрудную полосу, они не заметили. Опасаясь, что этот след оставило какое-то ядовитое вещество, они решили пока повременить с заходом в реку и купанием там.

Из-за чего именно на берегу появилась зеленая полоса, не известно. Объяснений этому явлению пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU