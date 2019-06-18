СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-18T15:09:01+03:00

Пока троллейбусы будут ходить от площади Революции до улицы Грозненской Фото: Архив "КП"

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В Самаре изменили схемы движения троллейбусов № 6 и 16. Некоторое время они не будут ходить по улицам Некрасовской и Чапаевской. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

- Движение троллейбусов было частично ограничено из-за проведения работ Предприятием тепловых сетей, - отметили представители ведомства.

Пока троллейбусы № 6 и 16 будут курсировать по маршруту «площадь Революции — улица Грозненская — площадь Революции».

ИСТОЧНИК KP.RU