2019-06-18T15:09:01+03:00
Общество

В Самаре изменили схемы движения троллейбусов № 6 и 16

Корректировки ввели из-за работ, проводимых сотрудниками ПТС
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Пока троллейбусы будут ходить от площади Революции до улицы ГрозненскойПока троллейбусы будут ходить от площади Революции до улицы ГрозненскойФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре изменили схемы движения троллейбусов № 6 и 16. Некоторое время они не будут ходить по улицам Некрасовской и Чапаевской. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

- Движение троллейбусов было частично ограничено из-за проведения работ Предприятием тепловых сетей, - отметили представители ведомства.

Пока троллейбусы № 6 и 16 будут курсировать по маршруту «площадь Революции — улица Грозненская — площадь Революции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Это была мечта: футболисты «Крыльев Советов» поздравили сироту с днем рождения
Трещины по всей «Ладье»: самарцы вновь пожаловались на качество ремонта 4-й очереди набережной
Два матча в 21:00, три – в 15:00: стало известно время первых 8 игр «Крыльев Советов» в сезоне РПЛ
В Самаре установят валидаторы в трамваях № 5
"Там детский сад, а они сексом занимаются!" Самарская пенсионерка пожаловалась на развратную молодежь под окнами
Надоела дубайская жара? Жена самарского олигарха Шаповалова вместе с пасынком отправилась в крио-камеру за российской зимой
«Гиги за мозги»: Билайн дарит дополнительный трафик за чтение книг
В Самарской области выявили случай заболевания клещевым боррелиозом
Парню, обвиняемому в зверском убийстве талантливой пловчихи из Тольятти, запросили 6 лет и 7 месяцев колонии
Самарский кадетский корпус получит новое общежитие на 350 мест
Жители Самары зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне
Жители Кинеля просят разобраться с терроризирующими их бездомными псами
Контроль над свалками и выявление ЧС: ученые СамГУПС будут изучать снимки из космоса
В Самаре проведут ремонт в здании Ленинского РОВД на Никитинской
В Самаре на Молодогвардейской на пешеходном переходе провалился асфальт