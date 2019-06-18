В Самаре неадекватный парень вышел из кафе и стал прыгать по крышам припаркованных авто

СЕГОДНЯ 17:48 2019-06-18T17:48:45+03:00

Владельцы машин просят отозваться тех, кто знает этого парня Фото: скрин с видео

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Сразу несколько местных автолюбителей областной столицы попали в неприятную ситуацию. В ночь с 15 на 16 июня на крышах их транспортных средств, припаркованных возле кафе на площади Революции в Самаре, попрыгал неизвестный.

- Из кафе ребята вышли. Среди них был в неадеквате человек, стал прыгать по крышам. Наша машина в середине. Крышу помяли, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" один из пострадавших Иван Лаптев.

Иван надеется, что в социальных сетях и в интернете люди опознают неадекватного прыгуна. Все, кому что-либо известно о нарушителе порядка, могут также обращаться на адрес электронной почты нашей редакции kpsamara@phkp.ru. Отметим, что действия дебошира попали на камеры наружного наблюдения.

В Самаре пьяный парень прыгал по машинам.

ИСТОЧНИК KP.RU