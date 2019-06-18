2019-06-18T19:09:50+03:00
Общество

В Тольятти на видео засняли голого мужчину, который бегал по улицам

Причины поступка неизвестного обнаженного мужчины остаются неясными
Михаил ГОРЮНОВ
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Тольяттинец бегал в Автозаводском районеТольяттинец бегал в Автозаводском районеФото: скрин с видео
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Странный мужчина замечен на улицах Автозаводского района Тольятти. Он устроил пробежку голышом, прикрываясь разве что одеждой, которая была в руках.

- Скучно бегать одетым, если можно сделать это с ветерком. А может, молодой человек охлаждался после жаркой ночи? - пишут в паблике "Происшествия Тольятти" очевидцы, которые засняли человека в костюме Адама на камеру.

Узнать мотивы такого поведения незнакомца у операторов не получилось. Они лишь отмечают, что "обнаженный ЗОЖник в прямом смысле сбежал с бульвара Гая, что в 12 квартале". Видео с необычным жителем Автомобильной столицы можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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