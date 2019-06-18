На пересечении Московского шоссе и Ташкентской "Опель" врезался в трамвай, очевидцы сделали фото

СЕГОДНЯ 20:17 2019-06-18T21:48:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В областной столице сегодня, во вторник 18 июня, произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской столкнулись "Опель" и трамвай.

- Трамваи встали. Много аварий стало в этом месте происходить в последнее время. Штрафы что ли стали приходить водителям за поворот налево? Сейчас он запрещен и все едут прямо, забывая про трамваи, - предполагают местные жители в социальных сетях.

На указанном участке дороги образовались затруднения движения. По словам очевидцев, на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, пострадавших нет. Виновник в ДТП будет установлен после проведения проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU