2019-06-19T07:49:03+03:00
Общество

В Самарской области появятся единые учебники по регионоведению

Предполагается, что они будут рассчитаны на учеников 4 и 6-7 классов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Единые учебники по регионоведению в Самарской области появятся уже в этом годуЕдиные учебники по регионоведению в Самарской области появятся уже в этом годуФото: Архив "КП"
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В Самарской области в этом году появятся единые учебники регионоведения для 4 и 6-7 классов. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Специально прочитал рукописи будущих учебников: очень качественно и интересно. С любви к родному краю и начинается любовь к Родине, - отметил народный избранник.

Также Александр Хинштейн добавил, что сейчас министерство просвещения РФ занимается разработкой единых подходов к методике преподавания и учебным пособиям по регионоведению. В частности, было решено создать межведомственную рабочую группу, которая и займется созданием общих принципов и подготовкой модельного учебника по этому предмету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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