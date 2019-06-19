В Самарской области появятся единые учебники по регионоведению
В Самарской области в этом году появятся единые учебники регионоведения для 4 и 6-7 классов. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
- Специально прочитал рукописи будущих учебников: очень качественно и интересно. С любви к родному краю и начинается любовь к Родине, - отметил народный избранник.
Также Александр Хинштейн добавил, что сейчас министерство просвещения РФ занимается разработкой единых подходов к методике преподавания и учебным пособиям по регионоведению. В частности, было решено создать межведомственную рабочую группу, которая и займется созданием общих принципов и подготовкой модельного учебника по этому предмету.
ИСТОЧНИК KP.RU