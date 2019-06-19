В Самаре заработали два пляжа для инвалидов, мам с колясками и пожилых людей

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-19T09:29:27+03:00

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В минувшие выходные в Самаре официально заработали городские пляжи. Всего их восемь, два из которых приспособлены для инвалидов, пожилых людей, беременных и мам с колясками. Один пляж для маломобильных граждан оборудован на первой очереди набережной в районе Некрасовского спуска, а второй - на Полевом спуске на второй очереди набережной. Во вторник, 18 июня, эти пляжи с проверкой посетили депутаты городской думы.

- На пляжах на Некрасовском и Полевом спуске есть специальные пандусы, плавательные коляски, ортопедические матрацы для воды и шезлонги, адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, на этих пляжах дежурят в две смены с 12:00 до 21:00 волонтеры, готовые в любой момент помочь маломобильным гражданам, - сообщили думе Самары.

По словам депутатов, эти пляжи оснащены всем необходимым оборудованием и работают без нареканий. Однако одну проблему они все же выявили - остановки общественного транспорта находятся слишком далеко от доступных для маломобильных граждан пляжей. Депутаты пообещали, что этот вопрос будет решен вместе с профильным департаментом.

ИСТОЧНИК KP.RU