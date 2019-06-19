2019-06-19T11:17:21+03:00
Происшествия

На трассе М-5 в Сергиевском районе на "встречке" столкнулись "Приора" и грузовик: пострадали три человека

По предварительной версии полицейских, аварию спровоцировал водитель легковушки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Утром в среду, 19 июня, на 1112 км трассы М-5 "Урал" в Сергиевском районе произошло серьезное ДТП. Там около 7:20 на "встречке" столкнулись автомобиль "Лада Приора" и "КамАЗ".

- За рулем легкового автомобиля находился 31-летний мужчина. Он, по неустановленным пока причинам, выехал на встречную полосу, и столкнулся с грузовиком, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

Грузовик наполовину съехал в кювет Фото: Instagram.com

Грузовик наполовину съехал в кюветФото: Instagram.com

Судя по фотографиям очевидцев в соцсетях, после удара "КамАЗ" наполовину вылетел с дороги в кювет. Что касается легковушки, то ей разворотило переднюю часть и смяло всю левую сторону. Известно, что в результате аварии пострадали водитель "Приоры" и два его пассажира 25-ти и 64-х лет. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку, устанавливая все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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