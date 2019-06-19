Билайн представляет «Социальный пакет» для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью

СЕГОДНЯ 14:17 2019-06-19T14:17:33+03:00

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Билайн расширил географию подключения к первому в России полноценному социальному продукту «Социальный пакет», объединившим в себе услуги мобильной связи и дополнительный набор специализированных решений для клиентов с особыми потребностями, в том числе клиентов с нарушениями движения, зрения и слуха. Теперь «Социальный пакет», созданный Билайн специально для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью, доступен для подключения в магазинах Билайн на всей территории Самарской области.

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом»: «Социальная миссия Билайн – создавать инновационные технологии, способствующие решению важных социальных проблем и изменению отношения общества к ним. Для нас, как социально ответственного бренда, важно, чтобы современные технологии улучшали качество жизни клиентов с особыми потребностями. Ранее мы представили первый в России полноценный продукт «Социальный пакет», учитывающий потребности разных социальных групп населения, в Москве и области. Сегодня «Социальный пакет» выбрали для себя уже десятки тысяч клиентов с особыми потребностями. И мы рады предоставить такую возможность клиентам по всей России».

Для жителей Самары абонентская плата тарифного плана «Социальный пакет» составляет всего 99 рублей в месяц. В стоимость тарифа входят 200 минут звонков на номера всех операторов области подключения и номера Билайн Россия, безлимитные звонки на Билайн Россия после исчерпания пакета, 1 000 SMS на номера всех операторов области подключения и Билайн Россия. Для активных пользователей мобильного интернета в тариф включены пакет мобильного интернета 3 ГБ, безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber, а также другими ресурсами для обмена сообщениями.

Билайн на территории Самарской области провел масштабные работы на своей сети, что позволило увеличить долю базовых станций с поддержкой 4G на территории области почти до 75%. Также на всей сети была внедрена новая стратегия для распределения нагрузки, которая значительно повысила пользовательские скорости. На сегодняшний день средняя скорость 4G интернета на одного пользователя увеличена на 14% и позволяет комфортно серфить в интернете, активно общаться в мессенджерах и пользоваться различными сервисами.

Важной составляющей частью нового продукта является перечень специализированных опций и дополнительных возможностей для клиентов. Например, сервис для удаленной консультации с врачами «Мой Доктор» или возможность всегда оставаться на связи с близкими для общения и для получения помощи в экстренных ситуациях даже при 0 баланса номера телефона благодаря услуге «Доверительный платеж».

В ближайшей перспективе для людей с ограничениями по слуху будут доступен сервис онлайн-сурдоперевода для снятия барьера коммуникации с врачом, получении консультаций, вызов служб МЧС и т.д.

Также в продукте «Социальный пакет» доступны специальные развлекательные сервисы для студенческой аудитории, позволяющие общаться в социальных сетях и слушать музыку.

В Самарской области подключиться к «Социальному пакету» можно только в собственных магазинах Билайн при предъявлении документа, подтверждающего право получение льгот. По одному документу, подтверждающий право на получение льгот, на тарифный план «Социальный пакет» может быть подключен только один абонентский номер.

Более подробная информации о продукте «Социальный пакет» доступна на samara.beeline.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU