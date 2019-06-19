В Самаре местные музыканты исполнят рок-баллады в окружении котов
Благотворительный концерт пройдет в котокафе на Молодогвардейской
Фото: VertigoФото: vk.com
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В субботу, 22 июня, в Самаре пройдет необычный концерт в окружении котов. Местный дуэт музыкантов Vertigo исполнит в котокафе «Чукотка», которое находится на улице Молодогвардейской, 66, рок-баллады известных групп.
- Самарские музыканты сыграют на гитаре и виолончели композиции таких групп, как Metallica, Scorpions, AC/DC и Marilyn Manson. Все это будет происходить в окружении котов, - рассказали представители кафе.
Концерт пройдет с 17:00 до 19:00. Вход будет платный — по тарифу котейни в выходной день. Все собранные в этот день деньги направят котам приюта бездомных животных «Надежда».
ИСТОЧНИК KP.RU