В Самаре местные музыканты исполнят рок-баллады в окружении котов

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-19T14:43:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 22 июня, в Самаре пройдет необычный концерт в окружении котов. Местный дуэт музыкантов Vertigo исполнит в котокафе «Чукотка», которое находится на улице Молодогвардейской, 66, рок-баллады известных групп.

- Самарские музыканты сыграют на гитаре и виолончели композиции таких групп, как Metallica, Scorpions, AC/DC и Marilyn Manson. Все это будет происходить в окружении котов, - рассказали представители кафе.

Концерт пройдет с 17:00 до 19:00. Вход будет платный — по тарифу котейни в выходной день. Все собранные в этот день деньги направят котам приюта бездомных животных «Надежда».

ИСТОЧНИК KP.RU