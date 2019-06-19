2019-06-19T15:16:34+03:00
Общество

В следующем году в Самаре автобусы будут покупать с кондиционерами

В Департаменте транспорта города пообещали отдать приоритет таким транспортным средствам при следующих закупках
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Горожане хотят, чтобы в автобусах можно было легко дышатьГорожане хотят, чтобы в автобусах можно было легко дышать
Изменить размер текста:

Представители Департамента транспорта Самары пообещали, закупая следующую партию автобусов для города, отдать предпочтение транспортным средствам с установленным кондиционером. Об этом они сообщили, отвечая на вопрос в твиттере, где горожанин посоветовал делать это, чтобы повысить популярность общественного транспорта.

- Закупка планируется в следующем году, проинформируем, когда процесс актуализируется, - написали сотрудники Департамента.

Также жители посоветовали на конкурсах отдавать предпочтение компаниям, у которых в наличии имеется подвижной состав с кондиционерами.

В прошлом году на улицах Самары появилось 43 автобуса "ЛИАЗ". Их закупали еще в 2016 году. У перевозчика они в аренде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области 1 сентября откроется новая школа на 1300 мест
В Самаре на Авроре Hyundai "повстречался" со световой опорой
АВТОВАЗ начал выпускать LADA XRAY Cross с бесступенчатой коробкой передач
В Самаре нашли подрядчика для повторного ремонта фонтана в честь 30-летия Победы
В Самаре местные музыканты исполнят рок-баллады в окружении котов
В Самаре устранили провал на пешеходном переходе на Молодогвардейской
В четырех районах Самарской области запретят продажу алкоголя
Билайн представляет «Социальный пакет» для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью
Где можно купаться в Самаре и области 2019: список разрешенных пляжей от МЧС
В Самарской области на полигоне ТБО расправились с 18 тоннами свежих томатов из Туркменистана
В Самарской области с могил участников ВОВ соберут по горсти земли
В Самаре 20 июня стартует очередной этап распределения мест в детских садах
В Самаре прокуратура потребовала признать недействительными контракты на регулярные перевозки пассажиров
Житель Самарской области попал под статью за ловлю рыбы в местах нереста
В Самаре будут судить иностранца, который контрабандой привез из Чехии 50 тысяч евро
Интернет со скоростью 1,6 Гбит/с на смартфоне: МегаФон, Qualcomm и Nokia побили российский рекорд в коммерческой сети LTE
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
Губернатор Самарской области встретился с потенциальными спонсорами «Крыльев Советов»