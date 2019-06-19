В следующем году в Самаре автобусы будут покупать с кондиционерами

СЕГОДНЯ 15:16 2019-06-19T15:16:34+03:00

Горожане хотят, чтобы в автобусах можно было легко дышать

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Представители Департамента транспорта Самары пообещали, закупая следующую партию автобусов для города, отдать предпочтение транспортным средствам с установленным кондиционером. Об этом они сообщили, отвечая на вопрос в твиттере, где горожанин посоветовал делать это, чтобы повысить популярность общественного транспорта.

- Закупка планируется в следующем году, проинформируем, когда процесс актуализируется, - написали сотрудники Департамента.

Также жители посоветовали на конкурсах отдавать предпочтение компаниям, у которых в наличии имеется подвижной состав с кондиционерами.

В прошлом году на улицах Самары появилось 43 автобуса "ЛИАЗ". Их закупали еще в 2016 году. У перевозчика они в аренде.

ИСТОЧНИК KP.RU