2019-06-19T15:43:23+03:00
Происшествия

В Самаре на Авроре Hyundai "повстречался" со световой опорой

И столб, и иномарка получили в результате столкновения серьезные повреждения
Анастасия ФИЛАТОВА
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ДТП произошло в районе пересечения улиц Аврора и ПартизанскойДТП произошло в районе пересечения улиц Аврора и ПартизанскойФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Днем в среду, 19 июня, в Самаре на улице Авроры в Самаре произошло серьезное ДТП. Там около 15:25 в районе пересечения с улицей Партизанской иномарка влетела в столб.

- Водитель автомобиля Hyundai Sonata двигался по улице Авроры со стороны улицы Партизанской. В пути следования он не справился с управлением и врезался в световую опору, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

Иномарке разворотило всю переднюю часть Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Иномарке разворотило всю переднюю частьФото: ГУ МВД России по Самарской области

К счастью, в результате случившегося из людей не пострадал. А вот иномарке разворотило всю "морду". Что касается столба, то он тоже плохо перенес эту незапланированную "встречу" - завалился набок, повиснув на проводах. На месте происшествия работали полицейские и сотрудники МЧС. Сейчас правоохранители проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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