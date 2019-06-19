В Самаре на Авроре Hyundai "повстречался" со световой опорой
Днем в среду, 19 июня, в Самаре на улице Авроры в Самаре произошло серьезное ДТП. Там около 15:25 в районе пересечения с улицей Партизанской иномарка влетела в столб.
- Водитель автомобиля Hyundai Sonata двигался по улице Авроры со стороны улицы Партизанской. В пути следования он не справился с управлением и врезался в световую опору, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.
Иномарке разворотило всю переднюю частьФото: ГУ МВД России по Самарской области
К счастью, в результате случившегося из людей не пострадал. А вот иномарке разворотило всю "морду". Что касается столба, то он тоже плохо перенес эту незапланированную "встречу" - завалился набок, повиснув на проводах. На месте происшествия работали полицейские и сотрудники МЧС. Сейчас правоохранители проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU